Hundeführerschein

07:43 Uhr

Brauchen wir bald eine Lizenz zum Gassigehen?

Plus Wer sich einen Hund zulegen will, muss in Teilen Österreichs eine Art Führerschein ablegen. Wäre das auch in Bayern nötig?

Von Markus Bär

Das Führen eines Hundes kann eine anspruchsvolle Angelegenheit sein. Die österreichische Tierärztin Tanja Warter hat darum nun ein Buch mit dem Namen „How to Hund“ veröffentlicht. Sie gibt seit Jahren in unserem Nachbarland sogenannte Sachkundenachweise für Hundehalter, die beispielsweise im Land Salzburg vorgeschrieben sind, wenn man sich einen Vierbeiner zulegen will. Wäre das auch ein Modell für Bayern? Denn die Debatte ist auch bei der Bayerischen Landestierärztekammer nicht ganz unbekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

