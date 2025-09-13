Demonstrationen gegen die IAA in München: Diese Route ist betroffen

Die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) ist jedes Jahr mit zahlreichen Protestaktionen verbunden – von schwimmenden Autodächern bis hin zu Abseilaktionen über belebten Straßen. Am Donnerstagmorgen haben Anti-IAA-Aktivisten den Verkehr nach München auf der A9 mit einem Protest lahmgelegt. Am Samstag sind auch Protestaktionen geplant – mitten in der Stadt.

Demonstrationen gegen die IAA in München am Samstag: So verlaufen die Routen

Eine Fahrrad-Demo, organisiert von der Kreisgruppe München des Bund Naturschutz in Bayern, startet am Samstag, 13. September, um 12 Uhr an der Steinskulptur an der Karl-Theodor-Straße am Luitpoldpark. Die Demo-Strecke führt 16 km quer durch die Stadt über den Mittleren Ring bis zum Karolinenplatz. Die Veranstalter rechnen mit 500 bis 1000 Teilnehmenden.

Martin Geilhufe, der Landesbeauftragte des Bund Naturschutz sagte in einer Pressemitteilung: „Der Verkehrssektor ist einer der größten Klimakiller und die IAA rückt mit ihren Autoshows in unsere Stadt.“ Münchens Zentrum brauche keine Bühne für „große Autos“, sondern für Klimaschutz und „eine sozialgerechte Mobilitätswende“.

Der Fahrraddemonstration schließt sich eine Laufdemo an, die wiederum um 14.30 Uhr am Karolinenplatz startet und zurück in das Protest-Camp im Luitpoldpark führt. Sie wird von Aktivisten verschiedener Gruppen organisiert. Unter dem Motto „Bedürfnisse statt Profite“ fordern die Aktivisten „nachhaltige und barrierefreie Mobilität für alle.“

Am Sonntag endet die IAA Mobility in München. Die Open Spaces in der Münchner Innenstadt sind dann noch von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Ausstellung auf dem Messegelände endete bereits am Freitag, 12. September.