Kommt ein ICE-Bahnhof am Flughafen München?

Bislang gibt es keine Anbindung des Münchner Flughafens an den Fernverkehr. Wird sich das bald ändern? Die Bahn hat jetzt jedenfalls eine "Ideenskizze" dazu vorgelegt.

Seit 30 Jahren fehlt eine Anbindung des Münchner Flughafens an den Fernverkehr. Jetzt hat die Deutsche Bahn dem Bundesverkehrsministerium eine "Ideenskizze" dazu vorgelegt. Diese sieht den Bau einer Spange zur bestehenden ICE-Strecke München-Ingolstadt vor. Nach Einschätzung der Bahn könnte dies die Engpässe im Bahnverkehr in und um München auflösen. Unter anderem könnten Züge aus Wien und Salzburg künftig über den Flughafen geleitet werden statt über den Münchner Ostbahnhof. Zuvor berichtete der Spiegel über die DB-Präsentation. Die Baukosten würden geschätzt bei fünf Milliarden Euro liegen, eine offizielle Äußerung der DB dazu gab es nicht.

ICE-Bahnhof am Flughafen München würde teuer werden

Dass das Projekt teuer werden würde, wird von niemandem bezweifelt. Es wird nicht nur ein neuer Flughafen-Bahnhof benötigt, sondern es müsste auch die bestehende Strecke München-Nürnberg teils gänzlich neu, teils ausgebaut werden. Das geht aus einem "Vier-Stufen-Konzept" hervor, das vom bayerischen Verkehrsministerium kürzlich im Landtag vorgestellt wurde. Bis es soweit ist - wenn überhaupt - dürften weitere Jahre vergehen: Die Anbindung an das Fernverkehrsnetz ist die vierte und letzte Stufe des Konzepts.

Kein Fernbahnhof am Flughafen München: Wettbewerbsnachteil?

Bislang müssen Fahrgäste aus Nürnberg, Augsburg, Ingolstadt oder auch dem südlichen Oberbayern in München in die unzuverlässige und häufig verspätete S-Bahn umsteigen, um zum Flughafen zu kommen. In den 80er Jahren war die Anbindung des zweitgrößten deutschen Flughafens an den Bahn-Fernverkehr bereits konkret geplant. Sie wurde jedoch nie verwirklicht. Seit der Eröffnung des Airports 1992 beklagt die Münchner Flughafengesellschaft Fehlen eines Fernbahnhofs als Wettbewerbsnachteil.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch