Illegale Benutzung eines Blaulichtes auf der A9: Ermittlungen gegen 72-Jährigen

Auf der A9 kam es am Sonntag, 31. August, zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz: Gegen 11 Uhr wurde nach Polizeiangaben ein verdächtiges Fahrzeug auf der Autobahn in Richtung Nürnberg gesichtet. Erst einen Tag zuvor hatte es auf der A9 einen Unfall bei nasser Fahrbahn gegeben, bei dem ein Schaden von 50.000 Euro zustande kam. Ebenfalls am Freitagabend wurde eine fünfköpfige Familie aus Hamburg auf der A9 schwer verletzt, als ein Lastwagen auf ihr Wohnmobil auffuhr.

Autofahrer nutzt unerlaubt Blaulicht

Das Fahrzeug war anderen Verkehrsteilnehmern durch Drängeln, dichtes Auffahren und Nutzung der Lichthupe aufgefallen. Aber das war nicht alles: Der 72-jährige Fahrer soll ein Blaulicht auf seinem Armaturenbrett befestigt und auch genutzt haben, teilte die Polizei weiter mit.

Ermittlungen gegen den 72-Jährigen

Dieses Blaulicht entdeckten und beschlagnamten die Polizeibeamten dann auch bei der Kontrolle des Fahrzeugs. Gegen den 72-Jährigen sei ein Ermittlungsverfahren wegen Amtsanmaßung eingeleitet worden.