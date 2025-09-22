Kiloweise Pyrotechnik bei Grenzkontrolle in Auto gefunden

Kiloweise Pyrotechnik haben Polizisten bei einer Kontrolle in der Oberpfalz an der tschechischen Grenze in einem Auto gefunden. Der 42 Jahre alte Fahrer hatte insgesamt 16 Kilogramm Böller und Feuerwerksbatterien dabei, wie die Polizei mitteilte. Für die Einfuhr hatte er keine Berechtigung.

Die Beamten beschlagnahmten die Feuerwerkskörper nach der Kontrolle am Samstag bei Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab). Gegen 42-Jährigen wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.