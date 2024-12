Böller-Explosion: Mann verliert mehrere Finger

Beim Zünden eines vermutlich illegalen Böllers hat sich ein Mann in Unterfranken schwer an der Hand verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde dem 46-Jährigen bei der Explosion auf einem Radweg in Zell am Main (Landkreis Würzburg) ein Finger fast vollständig abgetrennt. Zwei weitere Finger wurden einem Beamten zufolge durch die Explosion «völlig zerfetzt».

Nach Angaben der Polizei war der Mann daraufhin schwer verletzt nach Hause gelaufen und hatte von dort aus den Notruf gewählt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegenüber den Beamten gab er zunächst an, dass es sich um illegale Böller gehandelt habe, verweigerte dann aber weitere Angaben. Eine Durchsuchung seiner Wohnung und der Unfallstelle ergab laut Polizei keine Hinweise auf weitere nicht zugelassene Feuerwerkskörper. Es wird geprüft, ob gegen den 46-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.

Die Polizei warnte vor dem Gebrauch nicht zugelassener Böller. Diese hätten oft eine unkontrollierbare Sprengkraft. Auch die Zündverzögerung unterscheide sich häufig von zugelassenen Produkten und sei «nur schwer oder nicht einzuschätzen».