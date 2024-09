Heiße Liebe zur Stadt der Hinkelsteine

Am Anfang war die Liebe. Helga Sonntag, gerade 15 Jahre alt, hatte ihr Herz an einen Jüngling namens Guenhael verloren – sie war nicht das einzige Mädchen aus Illertissen, das in der Weihnachtszeit 1973 für einen jungen Franzosen entflammt war. Eine große Delegation aus dem kleinen bretonischen Küstenstädtchen Carnac hatte die Stadt besucht, um eine Beziehung anzubahnen, die seit mittlerweile einem halben Jahrhundert hält. In diesem Jahr feiert die Städtepartnerschaft zwischen dem schwäbischen Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) und Carnac ihr 50-jähriges Bestehen. Das ist ein guter Anlass, um das Partnerschaftskomitee Illertissen-Carnac mit der Silberdistel zu ehren, einer Auszeichnung unserer Redaktion für besonderes bürgerschaftliches Engagement. Denn das Komitee pflegt mit viel Hingabe und Ausdauer die Völkerfreundschaft sozusagen „von unten“, immerhin über eine Distanz von gut 1200 Kilometern.

Ronald Hinzpeter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis