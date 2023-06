Wellensittiche an Bushaltestelle zurückgelassen

Zwei Wellensittiche samt Käfig sind nach Angaben der Polizei an einer Bushaltestelle in der Oberpfalz zurückgelassen worden.

Eine Zeitungsausträgerin habe die beiden Tiere in Illschwang (Landkreis Amberg-Sulzbach) entdeckt und die Beamten verständigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Vögel seien nicht mit Wasser versorgt gewesen.

Wer der Besitzer der Wellensittiche ist, habe sich zunächst nicht klären lassen. Also hätten die Beamten die Tiere samt "Haftraum" mitgenommen. Am Donnerstag erklärte sich demnach eine Auffangstation bereit, die beiden Sittiche in Obhut zu nehmen. Ermittelt werde in dem Fall vorerst nicht, sagte ein Polizeisprecher.

(dpa)