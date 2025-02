Landwirt beim Baumfällen von Holzstück erschlagen

Bei Baumfällarbeiten ist ein Landwirt im Allgäu von einem Holzstück getroffen und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der in Sachen Waldarbeit erfahrene Mann in Gestratz (Landkreis Lindau) mit seinem Bruder einen abgestorbenen Baum fällen.

Der Landwirt war nach Polizeiangaben beim Sägen, als der morsche Baum, der sich in einem Nachbarbaum verfangen hatte, in mehrere Teile zerbrach. Ein schweres Holzstück traf den Mann demnach am Kopf. Trotz Schutzkleidung und Helm erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Kopfverletzungen.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Hinweise auf ein Verschulden Dritter gab es zunächst nicht.