Sozialpolitiker und Alt-Landrat Seban Dönhuber gestorben

Der über viele Jahrzehnte in zahlreichen Ämtern im Freistaat aktive Sozialpolitiker Seban Dönhuber ist tot.

Der SPD-Politiker und langjährige Landesvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (AWO) starb am vergangenen Freitag im Alter von 89 Jahren, wie die AWO am Dienstag unter Berufung auf Angaben der Familie mitteilte. Dönhuber war unter anderem 30 Jahre lang Landrat im Landkreis Altötting und Träger zahlreicher Auszeichnungen, darunter des Verdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik Deutschland, des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse und des Bayerischen Verdienstordens.

"Seban Dönhuber war Sozialpolitiker durch und durch. Für die Menschen was tun, ein Kümmerer, kein Problem zu groß, keine Sorge zu unbedeutend, um sich ihrer nicht doch anzunehmen", betonten die beiden Mitglieder der AWO-Doppelspitze, Nicole Schley und Stefan Wolfshörndl. Idealismus, Fleiß und Solidarität hätten Dönhuber gekennzeichnet, der seit 1955 in der SPD und seit mehr als 65 Jahren in der Gewerkschaft Mitglied war und sich in zahlreichen, oft ehrenamtlichen Ämtern engagierte. "Mit Dönhuber ist ein Grandseigneur der Kommunal- und Sozialpolitik gegangen", bilanzierten Schley und Wolfshörndl.

(dpa)