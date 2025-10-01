Icon Menü
Notruf im Morgengrauen: Polizei findet verletzte Person in München

Notruf im Morgengrauen

Polizei findet verletzte Person in München

Ein brennendes Einfamilienhaus in München, ein verletzter Mensch an einem nahen See. Polizei und Feuerwehr rücken zu einem Großeinsatz aus.
Von dpa
    •
    •
    •
    Ein brennendes Einfamilienhaus in München löst am frühen Morgen einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr aus. (Symbolbild)
    Ein brennendes Einfamilienhaus in München löst am frühen Morgen einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr aus. (Symbolbild) Foto: Roland Freund/dpa

    In München hat die Polizei einen verletzten Menschen an einem See unweit eines brennenden Einfamilienhauses gefunden. Ob ein Zusammenhang mit dem Brand besteht, ist jedoch nach Angaben einer Polizeisprecherin noch nicht geklärt.

    Bei der Feuerwehr war am frühen Morgen um 4.41 Uhr ein Notruf eingegangen, Anwohner im Stadtteil Lerchenau im Norden der bayerischen Landeshauptstadt hörten zudem «Knallgeräusche», wie die Polizeisprecherin sagte. Eine Anwohnerin berichtete von einer beißenden Rauchwolke. Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab, eine Schule wurde deswegen geschlossen. Laut Polizei bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Die «Bild»-Zeitung berichtete, Ermittler hätten auch einen Toten gefunden, eine offizielle Bestätigung dafür gab es nicht.

