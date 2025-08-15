Kind nach Badeunfall reanimiert

Ein drei Jahre altes Mädchen ist in Regensburg nach einem Badeunfall reanimiert worden. Es sei daraufhin in ein Krankenhaus gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Zustand des Kindes sei stabil. Das Mädchen fiel den Angaben nach am Donnerstagabend in ein Kneippbecken. Die Polizei vermutet, dass die Dreijährige durch den Temperaturschock sofort einen Herzstillstand erlitt. Zuerst berichtete das «Wochenblatt» über den Vorfall.

Zwei Gäste des Schwimmbads retteten das Kind aus dem Becken. Einer davon sowie ein Bademeister reanimierten das Kind anschließend erfolgreich. Die Polizei geht nicht von Fremdverschulden aus.