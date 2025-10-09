Radfahrer stürzt und wird tödlich verletzt

Ein Radfahrer ist an einem Waldweg in Oberbayern gestürzt und an seinen Verletzungen gestorben. Ein Ersthelfer hatte noch versucht, den Mann wiederzubeleben, wie die Polizei mitteilte. Er hatte den bewusstlosen Radfahrer am Sonntagabend an einem Weg zwischen Rachelalm und Marquartstein (Landkreis Traunstein) gefunden. Auch Bergwacht und Notarzt waren im Einsatz.

Die Identität des Radfahrers sei bislang nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der Mann soll älter als 60 Jahre gewesen sein. Die Ermittler suchen weiterhin Zeugen und Hinweise.