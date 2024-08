Radler müssen draußen bleiben: Warum in Zügen oft kein Platz fürs Rad ist

Es ist ein sonniger Freitagnachmittag im Sommer. Der Zug von Ingolstadt nach Augsburg ist überfüllt, im Abstellbereich stehen mehrere Fahrräder. Am Bahnhof in Schrobenhausen warten ein junger Mann und eine ältere Frau, beide haben ihr Fahrrad dabei. Als sich die Zugtüren öffnen, steigen ein paar Fahrgäste aus. Der Mann und die Frau haben trotzdem keine Chance, mit ihren Rädern in den Zug zu kommen. Sie müssen dabei zusehen, wie ihnen der Zug vor der Nase wegfährt.

Jonathan Lyne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

BEG Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis