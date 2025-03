Harald Schmidt: Söder schlechter gekleidet als Hofreiter

Harald Schmidt (67) wundert sich über die neuen Outfits von Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef falle in letzter Zeit «klamottenmäßig hinter Anton Hofreiter zurück», konstatierte der frühere Late-Night-Talker in dem Interview-Podcast «Jung in der Gesellschaft».

Söder war des Öfteren im Pulli oder mit Hemd ohne Krawatte aufgetreten. Der Grünen-Politiker Hofreiter hingegen trage jetzt Dreiteiler, so Schmidt. «Hat die Haare auf Kinnlänge geschnitten so wie die junge Angela Merkel.» Auch SPD-Chef Lars Klingbeil trete zunehmend in Anzug und mit Krawatte auf. «Steht ihm ganz gut.»

Zum scheidenden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte Schmidt, er könne sich vorstellen, dass dieser trotz seiner relativ kurzen Amtszeit in Erinnerung bleiben werde. «Ich glaube, dass man sich an ihn vielleicht eher erinnert aufgrund des Überfalls von Russland auf die Ukraine, diese Zeitenwende. War ja eine sehr, sehr charakteristische Zeit. Ich glaube, dass die Erinnerung an ihn stärker bleiben wird, als man jetzt vielleicht vermutet.»