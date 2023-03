Immobilien

Knapper Wohnraum: Das sind Münchens luxuriöseste Ein-Zimmer-Apartments

Plus In München entsteht ein Gebäude, das kleine Apartments mit Design und Luxus verknüpft. Die Immobilienbranche erkennt einen Trend bei reichen Käufern.

Von Sarah Ritschel

Das Gebäude mit der Kupferfassade und den vielen kleinen Erkern ist so luxuriös, dass hier sogar eine eigene Maßeinheit gilt. In dem Haus namens Van B, einer neuen Design-Immobilie zwischen Neuhausen, Schwabing und Maxvorstadt, rechnet man nicht in Quadratmetern, sondern in "Qualitätsmetern". Projektleiter Sven Disser steht in einem von zwei bereits fertig eingerichteten Apartments, an der Längsseite der Wohnung sind elektrifizierte Möbel-Module in Nussbaum-Optik eingebaut, Disser nennt sie Plug-ins. Mittels einer Schiene an der Decke können Bewohnerin oder Bewohner sie nach Bedarf verschieben – je nach Tagesablauf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

