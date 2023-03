Ladenmieten sinken in Bayern - Ausnahme: Münchens Top-Lagen

Während die Mietpreise für Geschäftsräume und Ladenlokale in Bayern insgesamt zurückgehen, zeigt sich der Münchner Mietmarkt unbeeindruckt von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

In den begehrten Lagen des internationalen Top-Standortes München seien die Gewerbemieten ungeachtet der weltweit negativen Einflüsse des Ukraine-Krieges noch einmal leicht angestiegen, wie aus dem am Montag veröffentlichen Marktbericht des Immobilienverbandes Deutschland (IVD) hervorgeht.

"Im Halbjahresvergleich Herbst 2022 zu Frühjahr 2023 zeigten die Ladenmieten im Bayern-Trend spürbar nach unten, die Büromieten gaben im Schnitt leicht nach", sagte Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts. In den Bestlagen ging es im Bayern-Durchschnitt bei Ladenflächen um 7,8 bis 13,3 Prozent abwärts.

In München hingegen legten die Händler-Mieten an den Topstandorten sogar noch um 1,8 Prozent zu. Abseits der 1-A-Lagen mussten allerdings auch in München die Vermieter Abschläge von zum Teil über 20 Prozent hinnehmen, hieß es vom IVD. In den anderen bayerischen Großstädten wie etwa Nürnberg und Augsburg hätten sich die Ladenmieten moderat nach unten bewegt.

Bei den Büromieten habe sich gezeigt, dass der Trend zum Homeoffice die Nachfrage etwas dämpfe. "Insgesamt ist die Nachfrage nach hochwertigen Flächen gerade an den großen Bürostandorten jedoch weiterhin sehr rege", beurteilten die IVD-Fachleute die Lage. Die schwächelnde Konjunktur treffe den Büromarkt derzeit nur bedingt.

Große Auswirkungen auf den Markt für Einzelhandelsflächen werde der Kahlschlag beim letzten großen deutschen Warenhauskonzern Galeria Kaufhof haben, sagte Kippes. "Eine Nachvermietung der üblicherweise mehrgeschossigen Warenhäuser könnte sich durchaus als problematisch erweisen", betonte er. Gerade in kleineren Städten könnte der Wegfall eines solchen Ankermieters auch benachbarte Einzelhändler in Mitleidenschaft ziehen.

(dpa)