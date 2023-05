VdW: Klimaschutz für viele Wohnungsunternehmen zu teuer

Viele bayerische Wohnungsunternehmen können sich die hohen Kosten des Klimaschutzes nach Angaben ihres Dachverbands nicht leisten.

Die notwendigen Sanierungen seien unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht kostendeckend möglich, kritisierte VdW-Verbandsdirektor Hans Maier am Dienstag in München. "Klimaneutral ist nicht kostenneutral." Der Verband vertritt ganz überwiegend Genossenschaften und kommunale Wohnungsgesellschaften mit günstigen Mieten, die bayernweite Durchschnittsmiete lag 2022 laut VdW bei 6,75 Euro je Quadratmeter.

Die Bundesregierung will den CO2-Ausstoß bis 2045 auf netto null reduzieren, die Staatsregierung hat sogar 2040 als bayerische Zielmarke vorgegeben. Dem VdW gehören 502 Wohnungsunternehmen mit knapp 477.400 Wohnungen an. Davon sind nach Maiers Worten etwa 100.000 in den vergangenen 20 Jahren gebaut und haben einen niedrigen Energieverbrauch, die übrigen müssten modernisiert werden.

"Unsere Mieten müssen so hoch sein, dass die Kosten gedeckt sind", sagte Maier. Die Modernisierungen wären demnach aber häufig so teuer, dass die Unternehmen die vielerorts geltende Mietdeckelung überschreiten müssten. "Dann wird der Unternehmer sagen, ich werd's nicht machen."

