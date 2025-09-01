Icon Menü
In der Kurve: Drei verletzte Motorradfahrer nach Frontalkollision

In der Kurve

Drei verletzte Motorradfahrer nach Frontalkollision

Auf der als Nibelungenstraße bekannten B47 im Odenwald kommt es zu einem schweren Motorradunfall.
    Nach einer Frontalkollision auf der B47 bei Amorbach liegt ein beschädigtes Motorrad auf der Straße.
    Nach einer Frontalkollision auf der B47 bei Amorbach liegt ein beschädigtes Motorrad auf der Straße. Foto: Ralf Hettler/dpa

    Bei einem Motorradunfall im unterfränkischen Odenwald sind drei Fahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken kollidierten am Sonntagabend zunächst zwei Motorräder frontal in einer Kurve der Nibelungenstraße B47 bei Amorbach im Kreis Miltenberg. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Eines der Motorräder wurde gegen die Maschine des dritten Fahrers geschleudert. Dieser stürzte ebenfalls. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.

