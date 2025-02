Frau vom Auto ihres Ehemannes mitgeschleift: schwer verletzt

Eine Frau ist in der Oberpfalz vom Auto ihres Mannes zehn Meter mitgeschleift und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Ehepaar in der Gemeinde Neunburg vorm Wald mit dem Auto unterwegs. Als die Frau in den Wagen einsteigen wollte, kam ihr Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei vom Bremspedal ab und trat versehentlich auf das Gaspedal. Dadurch wurde die Frau etwa zehn Meter mitgeschleift, wie es hieß. Das Auto prallte laut Polizei gegen einen Bauzaun und kam dort zum Stehen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bremspedal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis