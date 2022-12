Andrea Kümpfbeck wird Chefredakteurin der Augsburger Allgemeinen

Die Augsburger Allgemeine organisiert ihre Führung neu. Digitalchef Yannick Dillinger verlässt das Unternehmen, künftig soll eine Doppelspitze die Redaktion leiten.

Andrea Kümpfbeck wird mit sofortiger Wirkung Chefredakteurin der Augsburger Allgemeinen. Mit dem Ziel, sich in der Chefredaktion künftig noch breiter aufzustellen, plant die Mediengruppe Pressedruck diese mit einer Doppelspitze zu besetzen. Der entsprechende Suchprozess ist noch nicht abgeschlossen.

Andrea Kümpfbeck hatte die Chefredaktion der drittgrößten deutschen Regionalzeitung seit Jahresbeginn bereits kommissarisch gemeinsam mit Yannick Dillinger geleitet. Dillinger hat die Chefredaktion der Augsburger Allgemeinen inzwischen auf eigenen Wunsch verlassen.

Andrea Kümpfbeck ist seit 2019 Teil der Chefredaktion der Augsburger Allgemeinen

Zuvor war Andrea Kümpfbeck stellvertretende Chefredakteurin der Augsburger Allgemeinen, zuständig für die 16 Lokalredaktionen unserer Zeitung und verantwortlich für das Personalmanagement. Die gebürtige Niederbayerin hat bei der Landshuter Zeitung volontiert und Germanistik und Anglistik studiert. Von der Allgäuer Zeitung in Kempten wechselte sie 2000 als Reporterin ins Ressort "Bayern und Welt" der Augsburger Allgemeinen. 2004 wurde Andrea Kümpfbeck Chefreporterin, vor allem für die Dritte Seite und die Politik. 2008 übernahm Andrea Kümpfbeck als Ressortleiterin das Großressort "Bayern und Welt", zu dem die Dritte Seite, der Bayernteil, die Panorama-Seite sowie die Bereiche Medien und Medizin gehören – bevor sie 2019 in die Chefredaktion der Augsburger Allgemeinen wechselte.

Alexandra Holland, geschäftsführende Gesellschafterin der Mediengruppe Pressedruck und Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen: „Andrea Kümpfbeck hat in den vergangenen Monaten als kommissarische Chefredakteurin einen hervorragenden Job gemacht und genießt unser umfassendes Vertrauen. Im Laufe des Suchprozesses für eine neue Chefredaktion sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir den vor uns liegenden Aufgaben in der Bandbreite zwischen lokaler Fokussierung und gleichzeitigem überregionalen Anspruch einerseits sowie der Weiterentwicklung der Augsburger Allgemeinen und der digitalen Transformation andererseits mit einer Doppelspitze noch besser gerecht werden. Ich bin zuversichtlich, dass wir in Kürze die zweite Hälfte unseres Chefredaktionsteams präsentieren können, mit dem wir die Augsburger Allgemeine als eine der relevantesten regionalen Qualitätszeitungen in Deutschland erfolgreich in die Zukunft führen werden. Yannick Dillinger danke ich sehr für das Geleistete und wünsche ihm von Herzen alles Gute für seine berufliche und private Zukunft.“ (AZ)