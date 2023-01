"Augsburger Allgemeine" zählt zu meistzitierten deutschen Medien 2022

Kaum eine deutsche Regionalzeitung wurde laut einem Presse-Ranking im vergangenen Jahr häufiger in anderen Medien zitiert als die "Augsburger Allgemeine".

Selbst in Indien und England griffen Medien die Aussagen des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek auf, als der CSU-Mann im Gespräch mit unserer Redaktion vor Folgen der geplanten Cannabis-Legalisierung warnte. „Deutschland läuft Gefahr, ein Paradies für Drogentourismus wie die Niederlande zu werden“, lautete eine Schlagzeile im britischen Daily Telegraph.

Großes Medienecho auf Interviews und Enthüllungen

Ein lang anhaltendes Echo in Talkshows lösten Interviews aus, als die Wehrbeauftragte Eva Högl im Gespräch mit unserer Redaktion kritisierte, dass die Bundeswehr nicht mal genug warme Unterwäsche für den Ernstfall habe. Oder der Ex-Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen es als historischen Fehler bezeichnete, die Ukraine vor vielen Jahren nicht in das westliche Verteidigungsbündnis aufgenommen zu haben.

Enthüllungen unserer Redaktion, dass die Bayerische Staatsregierung eineinhalb Jahre das Planungsdesaster beim Bau des zweiten Münchner S-Bahn-Stammtunnels verschwieg, beschäftigten die Landespolitik.

"Augsburger Allgemeine" mehr als 1500 Mal zitiert

Mehr als 1500 Mal wurden unsere exklusiven Inhalte 2022 von Zeitungen, in Fernseh-, Radio- und Online-Nachrichten zitiert. In der Rangliste von „Pressrelations“ ist unser Medium damit nach der Rheinischen Post und dem Tagesspiegel der meistzitierte Regionalzeitungstitel in Deutschland.

Auch im auf Politik und Wirtschaft in Leitmedien spezialisierten Ranking von „Media Tenor“ lag unsere Redaktion vor Medien wie Stern, Focus, Wirtschaftswoche und Manager Magazin.

„Das ist eine gute Nachricht für unsere Leserinnen und Leser, die mit ihrer Treue bundesweit beachteten Journalismus aus unserer Region erst möglich machen“, sagt Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck. „Zitate unserer Exklusivnachrichten in anderen Medien sind ein besonderer Ausdruck von Relevanz und Qualität, aber auch der Stärke unserer Redaktion.“