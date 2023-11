Benedikt Siegert gewinnt beim Wettbewerb "Pressefoto des Jahres"

Redakteur Benedikt Siegert ist für eine Reportage in einem früheren Hotel und sieht eine heruntergekommene Bar – ein bizarrer Anblick. Und ein preiswürdiges Foto.

Ist das Foto eines mordsmäßigen Saustalls preiswürdig? Wenn man ihn so fotografiert, wie Benedikt Siegert dies getan hat, dann ja. Der Kollege der Füssener Redaktion der Allgäuer Zeitung entdeckte den bizarren Anblick, als er für uns eine Reportage über ein früheres Hotel in Berwang (Tirol) machte. Dieses gehörte einst dem gefeierten Fernsehstar Margot Werner, ging dann jedoch pleite und verfiel. Das Foto zeigt die frühere Nachtbar „Theatro“ und hat die Jury beim Wettbewerb „Pressefoto Bayern“ schwer beeindruckt: Siegert gewann nun den Preis in der Kategorie „Kultur“.

