Live-Berichte, Grafiken und Analysen: Unser digitales Angebot zur Wahl

Zur Landtagswahl erwartet unsere Leserinnen und Leser ein umfangreiches Paket. Wir halten Sie in aktuellen News-Blogs, mit Zahlen und Analysen auf dem Laufenden.

Weiter mit Markus Söder und Hubert Aiwanger oder doch eine andere Koalition? Bayerns Bürgerinnen und Bürger entscheiden an diesem Sonntag darüber, wer in den kommenden fünf Jahren im Freistaat regiert. Mit einem umfangreichen digitalen Angebot führen wir Sie durch das Wahlwochenende.

Auf unserer Internetseite blicken wir nach München und in die Region. Wir berichten für Sie live vor Ort in mehreren News-Blogs über die Geschehnisse in Bayern und in Ihrem Stimmkreis. Dazu erhalten Sie am Sonntag alle Ergebnisse, vom Abschneiden der Parteien im Freistaat bis zu den lokalen Entscheidungen in allen Städten und Gemeinden in der Region, grafisch aufbereitet von unserem Datenteam.

Gut informiert durch die Landtagswahl mit App, Newsletter und Podcast

Ein guter Begleiter durch den Wahltag und die folgende Zeit ist unsere App „Augsburger Allgemeine News“. Mit dieser erhalten Sie alle bayerischen und lokalen Eilmeldungen sowie die wichtigsten Informationen rund um die Wahl aktuell per Push-Mitteilung auf Ihr Smartphone. Einen sorgsam kuratierten Überblick liefern Ihnen am Wahlabend außerdem der lokale Sonder-Newsletter „Kompakt“ sowie am Montag der Morgen-Newsletter „SECHS um 6“ der Chefredaktion. Am frühen Montagmorgen finden Sie zusätzlich zu den Einordnungen des Wahlabends mehrere detaillierte Grafik-Analysen der Ergebnisse bei uns – von den Lehren, die Bürgerinnen und Bürger aus dieser Wahl ziehen können, bis zu den Überraschungen und Hochburgen der Parteien. Eine Einordnung der Geschehnisse bietet Ihnen der Morgen-Podcast „Nachrichtenwecker“ mit Chefredakteur Peter Müller, den Sie ab 5 Uhr auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Internetseite finden.

Vorteile für PLUS-Abonnenten der Augsburger Allgemeinen

Neben den wichtigsten Nachrichten und Ergebnissen, die alle frei zugänglich sind, erhalten PLUS-Abonnentinnen und -Abonnenten am Wahlabend und darüber hinaus Zugriff auf unsere exklusiven Analysen, Kommentare und Berichte. Abonnenten der Tageszeitung oder des e-Papers erhalten das „PLUS-Paket“ zum Vorzugspreis von 1,99 Euro pro Monat. Neukunden empfehlen wir unser Wahl-Paket mit einer Laufzeit von 90 Tagen für nur 9 Euro. Das aktuelle e-Paper erscheint am Wahlabend ab 22 Uhr.

Im Fernsehen können Sie den Wahlabend beim Sender a.tv HD verfolgen, der ebenso wie unsere Zeitung Teil der Mediengruppe Pressedruck ist. Dort erwartet Sie ab 18 Uhr eine Livesendung zur Landtagswahl, zum ersten Mal für den gesamten Wahlkreis Schwaben. Neben den aktuellen Hochrechnungen werden auch die Ergebnisse der Direktkandidaten aus den 13 schwäbischen Stimmkreisen laufend aktualisiert und unter anderem in einem Laufband veröffentlicht. (AZ)

Direkt zur Wahl-Rubrik auf unserer Internetseite gelangen Sie über diesen Link.