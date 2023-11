Unser Good NewsLetter: Positive Nachrichten und konstruktive Lösungen

Im Good NewsLetter fokussieren wir uns auf die positive Seite der Nachrichtenwelt. Hier bekommen Sie Lösungen für ein besseres Morgen und positive Geschichten aus der Region.

Der Krieg in Nahost belastet viele Menschen. Neben dem Mitgefühl für die Betroffenen vor Ort wächst auch hierzulande die Sorge vor antisemitischen Ausschreitungen, vor der pauschalen Verurteilung von Muslimen. Und damit das Gefühl, gegenüber den beängstigenden Entwicklungen machtlos zu sein. Was kann ein Einzelner tun, um Antisemitismus entgegenzuwirken? Wie begegnet man Menschen, die judenfeindliche Aussagen verbreiten? Wie lässt sich der Dialog zwischen den verschiedenen Gruppen fördern? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigen wir uns in unserem Good NewsLetter. Denn in diesem Newsletter werden nicht nur fröhliche Geschichten, sondern auch konstruktive Lösungsansätze für die großen Herausforderungen unserer Zeit präsentiert – sei es die Lage in Nahost, der Klimawandel oder der Rechtsruck.

Wichtig ist daher: Der Good NewsLetter ist kein Versuch, die Augen vor all den schlechten Nachrichten und Entwicklungen zu verschließen. Im Gegenteil: Das Format präsentiert Artikel, die ein drängendes Problem aufgreifen und nach passenden Lösungen, positiven Beispielen aus der Region oder einem konstruktiven Dialog suchen. Besonders in diesen turbulenten Zeiten ist es wichtig, keine übermäßige Angst zu schüren, denn Angst war schon immer der perfekte Nährboden für Hass und Politikverdrossenheit. Stattdessen versucht unser Team, der Flut an negativen Schlagzeilen etwas entgegensetzen und mit der Zusammenstellung positiver und konstruktiver Artikel zu zeigen, dass es noch eine andere Seite der Medaille gibt.

Good NewsLetter: Ein Mix aus positiven und konstruktiven Nachrichten

Der Good NewsLetter erscheint jeden zweiten Freitag um 9 Uhr. Über den QR-Code oder unter azol.de/goodnews können Sie sich kostenfrei für das Angebot anmelden. Den Newsletter bekommen Sie an jedem Erscheinungstag per Mail zugeschickt. Unter der Rubrik "Lösungen für ein besseres Morgen" werden drei konstruktive Artikel vorgestellt. Unter der Rubrik "Happy News" finden Sie drei Artikel über fröhliche oder herzerwärmende Geschichten aus der Region. In der aktuellen Ausgabe ist es zum Beispiel die Geschichte von Marie Wöhrl, einer Schrobenhausenerin, die auf der Pariser Fashion Week den Nachwuchspreis gewonnen hat. Abgerundet wird der Newsletter mit einem Expertentipp. Dieses Mal mit einem Interview zur Frage, wie künstliche Intelligenz unser Bildungssystem sinnvoll bereichern kann.

Dass sich viele Leserinnen und Leser mehr positive und lösungsorientierte Nachrichten wünschen, zeigt sich bereits am Erfolg des Good NewsLetters und an Rückmeldungen an unser Team. Seit das Format Mitte August an den Start ging, ist die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten auf 2000 gestiegen. Eine Leserin schrieb uns kürzlich: "Ich bin begeistert von dem Good NewsLetter. Liest, hört und sieht man doch sonst überwiegend negative Nachrichten, die einen runterziehen und die Angst vor der Zukunft schüren. Auch ich bin der Meinung, dass man durchaus öfter GoodNews verbreiten sollte. Das würde sicherlich das Stimmungsbild der Bevölkerung aufhellen – und vielleicht sogar einen weiteren "Rechtsruck" stoppen."

Haben auch Sie eine Frage zum Newsletter oder wollen unserem Team Feedback geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an goodnews@augsburger-allgemeine.de

Lesen Sie dazu auch