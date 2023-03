Video-Serie "Augsburger Allgemeine Original" für Medienpreis nominiert

Inzwischen gibt es vier Staffeln des Video-Formats "Augsburger Allgemeine Original". Nun ist es für einen internationalen Medienpreis nominiert worden.

Unser Video-Format "Augsburger Allgemeine Original" ist für einen internationalen Medienpreis nominiert worden. Wie der Veranstalter am Donnerstag verkündete, steht das Format bei den "INMA Global Media Awards" gemeinsam mit vier weiteren Projekten anderer Regionalmedien im Finale der Kategorie "Best New Video Product or Feature" (zu Deutsch: Bestes neues Video-Produkt oder bester Beitrag).

In der Video-Reihe "Augsburger Allgemeine Original" blicken Manuel Andre, Axel Hechelmann und Timian Hopf hinter die Kulissen der Fuggerei und des Hotelturms und berichten über den Augsburger Polizistenmord von 2011. In der neuesten Serie „Mensch, Maxstraße“ geht es in vier Episoden um Augsburgs berühmteste Straße und die Menschen, die sie besonders machen.

"Augsburger Allgemeine Original" für "INMA Global Media Awards" nominiert

Neben "Augsburger Allgemeine Original" sind in derselben Kategorie Beiträge aus Australien, Brasilien, Indien und Schweden nominiert. Insgesamt werden Preise in 20 Kategorien vergeben. Die "INMA Global Media Awards" werden in diesem Jahr zum 86. Mal verliehen.

Nach Angaben des Veranstalters, der "The International News Media Association", gab es 775 Bewerbungen von 239 Medien aus 40 Ländern. Davon wählte eine Jury, bestehend aus mehr als 50 Medienexperten aus 20 Ländern, 198 Bewerbungen für die Finalrunde aus. Die Gewinner werden am 26. Mai im Harvard Club in New York verkündet. (AZ)

Alle Videos der Reihe "Augsburger Allgemeine Original" finden Sie hier.

