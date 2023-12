Wetter gefährdet Zeitungszustellung: Wir schalten das E-Paper frei

Schnee und Eis schränken den Verkehr in der Region ein. Damit unsere Leserinnen und Leser trotzdem alle wichtigen Infos bekommen, schalten wir unser E-Paper frei.

Der Winter legt in Bayern mit Schnee und Eis los. Schon in den vergangenen Tagen kam es auf glatten Straßen immer wieder zu Verkehrsunfällen. In manchen Schulen fiel am Freitag wegen der Witterung der Unterricht aus. Und Schnee und Glätte werden Bayern auch am Wochenende weiter beschäftigen.

Schnee und Glätte: Das Wetter kann die Zeitungszustellung behindern

Da wir wegen der unsicheren Wetterlage nicht sicherstellen können, dass die Zustellung der Wochenendausgabe Ihrer Zeitung problemlos funktioniert, und wir auf keinen Fall die Gesundheit unserer Zustellerinnen und Zusteller riskieren möchten, schalten wir die digitale Version der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatausgaben frei.

So können Sie das E-Paper heute kostenlos lesen

Sie können über die Auswahl Ihrer Regionalausgabe direkt zu Ihren Lokalnachrichten gelangen. (AZ)

So wird das Wetter in der Region

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 0°C, nachmittags 0°C und abends 0°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.





