Gedenkort für Dahlmeier in Kirche eingerichtet

Nach dem tödlichen Unglück von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier in Pakistan gibt es in einer Kirche in ihrer Heimat Garmisch-Partenkirchen nun einen Gedenkort. «Freunde, Nachbarn, Kollegen und ehemalige Mitschülerinnen» sollten dort Andacht halten können, schrieb das Erzbistum München und Freising auf Facebook. Dahlmeier war laut Erzbistum im Erzbischöflichen St.-Irmengard-Gymnasium zur Schule gegangen.

Eingerichtet wurde der Gedenkort demnach in der Pfarrkirche St. Martin in Garmisch-Partenkirchen. Auf dem vom Erzbistum geteilten Bild waren ein Foto von Dahlmeier, eine Kerze und Blumen zu sehen.

Aus dem Garmischer Rathaus hieß es unterdessen auf Nachfrage, man sei mit Planungen zu einem Gedenken an Dahlmeier bislang zurückhaltend - und werde sich zu dem Thema «nur auf Wunsch der Familie einbringen», sagte eine Sprecherin.