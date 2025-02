36 Kinder nach Verkehrsunfall aus Schulbus evakuiert

Nach einem Verkehrsunfall in Niederbayern hat die Feuerwehr 36 Kinder und den Fahrer aus einem Schulbus befreit. Wie die Polizei mitteilte, war der 58-jährige Fahrer vermutlich zu schnell in eine Kurve gefahren und von der Straße bei Passau abgekommen. Der Bus rutschte den Angaben zufolge am Freitag in einen Straßengraben, sodass sich die Türen nicht mehr öffnen ließen.

Die Schüler und der Fahrer blieben laut Polizei unverletzt, mussten jedoch von den Einsatzkräften über ein Fenster evakuiert werden. Die Kinder setzten ihre Fahrt daraufhin in einem Ersatzbus fort oder wurden von Erziehungsberechtigten abgeholt.

Der verunglückte Bus wurde geborgen und war danach wieder fahrbereit. Während der Unfallaufnahme und Bergung war die Kreisstraße kurzzeitig komplett gesperrt, ist jedoch wieder für den Verkehr freigegeben. Weil der Bus zu schnell unterwegs war, ermittelt gegen den Fahrer nun die Polizei.