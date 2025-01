Drei Verletzte bei Säureaustritt in Brauerei

Bei einem Austritt von Salpetersäure in einer Brauerei in Niederbayern sind laut Polizei drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mitarbeiter bei Arbeiten mit einem Gabelstapler ein Fass mit der Chemikalie beschädigt. Dadurch sei ein Teil der Salpetersäure ausgetreten und habe sich im Raum verteilt. Die Säure wird in Brauereien häufig als Reinigungsmittel verwendet.

Die Mitarbeiter hätten das Gebäude in Aldersbach (Landkreis Passau) daraufhin verlassen. Zwei Männer und eine Frau seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Feuerwehr und Gefahrgut-Spezialisten waren in der Brauerei im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht, sagte ein Polizeisprecher.