Kinder bei Wandertag von Wespen gestochen

Auf einem Wandertag ist ein Kind in einem Wald im Landkreis Passau in ein Wespennest gestiegen - mit unangenehmen Folgen. Etwa elf Kinder wurden Polizeiangaben zufolge bei dem Ausflug in Aidenbach am Mittwoch einmal oder mehrfach von den Wespen gestochen. In Panik rannten die Kinder auf eine Straße. Ein Großaufgebot von Rettungskräften versorgte die Kinder im Alter von acht bis neun Jahren vor Ort. Danach brachte ein Schulbus die Gruppe zurück in die Schule.

Wandertag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wespe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Niederbayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis