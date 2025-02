Rodlerin aus Bayern stürzt in die Tiefe – schwer verletzt

Bei einem Rodelunfall in Tirol ist eine Frau aus Oberbayern mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 46-Jährige aus dem Landkreis Rosenheim am Mittwoch auf einer Rodelbahn in Thiersee unterwegs. Dabei verlor die Frau die Kontrolle über ihren Rodel und stürzte laut Polizei etwa fünf bis sieben Meter durch steiles, bewaldetes Gelände ab.

Die Frau wurde laut Polizei von der Bergrettung geborgen und mit schweren Verletzungen in einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.