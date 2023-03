Inchenhofen

Lohner-Spargel: Warum manche Verkaufshütten dieses Jahr fehlen könnten

Mit seinem Spargel erreicht der Spargelhof Lohner in der ganzen Region die Verbraucherinnen und Verbraucher. In dieser Saison soll es aber weit weniger Stände geben.

Plus Der Betrieb Lohner aus Inchenhofen ist einer der größten in Bayern und hat bislang an rund 130 Hütten seinen Spargel verkauft. In diesem Jahr sind es nur noch halb so viele.

Von Marina Wagenpfeil

Vor dem Beginn der Spargelsaison sprießen sie wie Pilze aus dem Boden: die Verkaufshütten. Besonders weit verbreitet sind die blauen Verkaufsstände des Spargelbauers Josef Lohner aus Inchenhofen (Landkreis Aichach-Friedberg) , die von Stuttgart bis Rosenheim stehen. Sein Betrieb mit Anbauflächen in Bayern und Brandenburg ist einer der größten in Deutschland. Doch in diesem Jahr sind es deutlich weniger Stände als zuvor, denn auch bei den Spargelbauern macht sich die schwierige wirtschaftliche Lage bemerkbar.

Beginn der Spargelsaison: 65 statt 130 Verkaufsstände in der Region

"Der Umsatz ist rückläufig, ebenso die Rendite", erklärt Geschäftsführer Josef Lohner. Die Produktionskosten seien massiv gestiegen. Das Material - etwa Plastikfolien oder Dünger - ist teurer geworden. Außerdem schlägt der höhere Mindestlohn bei dem Betrieb durch. In der Folge hat Lohner die Produktionskosten reduziert, wo es möglich war. Die Anbauflächen in der Region wurden von knapp 600 Hektar auf 260 reduziert, die technische Infrastruktur wurde ausgedünnt.

