Indische Restaurants in Ingolstadt: Die besten Adressen im Überblick

Wer indisch essen geht, erwartet exotische Gewürze und ein intensives Geschmackserlebnis. Auch in Ingolstadt gibt es indische Restaurants, die diese Erwartungen erfüllen und gemütliche Abende mit der vielfältigen Küche des indischen Subkontinents bereichern können. Wir haben die auf Google am besten bewerteten indischen Restaurants in Ingolstadt zusammengetragen. Hier finden Sie eine Übersicht.

Modern interpretierte Klassiker: Das bieten Indian Mantra und Chai Roti

„Ihr Körper ist ein Tempel“: So wirbt das Restaurant Indian Mantra für sich auf der Speisekarte neben einer Einleitung zu den sieben Chakren des hinduistischen Glaubens. Das selbstauferlegte Ziel ist, den Körper und Geist durch ihr Essen in Einklang zu bringen. Dies gelingt durch klassische indische Gerichte mit einer großen Auswahl an vegetarischen und veganen Vor- und Hauptspeisen. Ein Beispiel hierfür ist Keema Masala aus gehacktem Soja und einer scharfen Currysauce. Besucher des Restaurants im Gewerbegebiet Süd nahe der Manchinger Straße sind überzeugt – und verleihen ihm eine Bewertung von 4,7 Sternen.

Ebenfalls mit einer Bewertung von 4,7 Sternen, wird das Restaurant Chai Roti von Besuchern aus Ingolstadt als „Geheimtipp“ gewertet. Hier in der Altstadt werden traditionelle Gerichte modern interpretiert und es gibt die Möglichkeit eine südindische Spezialität zu bestellen: Dosa. Das sind mit unterschiedlichen Zutaten gefüllte Crêpes aus Reis- und Linsenmehl und lassen dieses Restaurant herausstechen. Experimentierfreudige Gäste kommen hier auf ihre Kosten, denn hier wird auch ein Burger mit indischer Note geboten, entweder mit Hühnchen- oder Rinderpatty.

Indische Restaurants mit Buffet und traditionellen Spezialitäten in Ingolstadt

Das Restaurant Indian Palace im Südwesten Ingolstadts überzeugt mit einem Biergarten, einem all you can eat Buffet am Wochenende und einer ausgeprägt vegetarischen Karte mit Paneer, indischem Käse, oder Linsen. Dies ergibt eine starke Besucherwertung von 4,7 Sternen. Neben bekannten Klassikern wie Butter Chicken gibt es als Besonderheit Meeresfrüchtegerichte und Entencurry. Eine vegetarische und nicht-vegetarische Menü-Platte für einen überschaubaren Preis vervollständigen das Angebot.

Als Letztes stellen wir noch das Restaurant Maharani in der Friedrichshofener Straße im Nordwesten Ingolstadts vor. Hier finden sich auch ein Außengastro-Bereich und eine traditionelle Einrichtung. Neben einer Auswahl von vegetarischen Gerichten wie Chili Paneer oder Spezialitäten wie Biryani, kann man auch ein sogenanntes „Thali-Menü“ vegetarisch oder nicht vegetarisch bestellen. Für einen überschaubaren Preis erhalten Sie jeweils zwei Fleisch- oder drei Gemüsegerichte mit Salat, Chapati, Reis und Desert. Gäste geben diesem Restaurant eine Bewertung von 4,7 Sternen und heben hier besonders das gute Preis-Leistungs-Verhältnis hervor.

Indische Restaurants in Ingolstadt im Überblick

Indian Mantra: Steinheilstr. 1 Südost (4,7 Sterne auf Google)

Chai Roti: Dollstr. 10 Altstadt (4,7 Sterne auf Google)

Indian Palace: Haunwöhrer Str. 81 Südwest (4,7 Sterne auf Google)

Maharani: Friedrichshofener Str. 16 Nordwest (4,7 Sterne auf Google)