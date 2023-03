Energy-Beteiligung bringt Siemens Milliardenertrag

Die Minderheitsbeteiligung an Siemens Energy bringt Siemens einen Milliardenertrag.

Weil der Aktienkurs der ehemaligen Tochter deutlich an Wert zugelegt hat, schlägt sich das auch in den Büchern des Münchner Konzerns nieder, wie dieser am Freitag mitteilte. Die Folge ist ein zusätzlicher Ertrag von knapp 1,6 Milliarden Euro. Er ist zwar nicht zahlungswirksam, der Gewinn im gerade abgelaufenen Quartal wird bei Siemens allerdings entsprechend höher ausfallen.

Die verbliebene Minderheitsbeteiligung an der vor zweieinhalb Jahren an die Börse gebrachten ehemaligen Energiesparte hat Siemens allerdings auch schon Kummer gebracht: Vor einem Dreivierteljahr hatte der Konzern noch rund 2,8 Milliarden Euro auf Energy abschreiben müssen, weil der Aktienkurs zuvor abgestürzt war. Einen Teil davon hat Siemens mit der jüngsten Entwicklung nun wieder.

(dpa)