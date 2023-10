Großauftrag für Infineon aus der Autoindustrie

Infineon hat einen Großauftrag vom Autozulieferer Vitesco bekommen.

Dieser wird einer Vereinbarung zufolge in mehreren Produkten Mikrocontroller des Neubiberger Halbleiterkonzerns einsetzen, wie Infineon am Dienstag mitteilte. Das geplante Auftragsvolumen liegt bei mehr als einer Milliarde Euro. Die Vereinbarung wird von 2027 an wirksam. Mikrocontroller sind Schlüsselkomponenten für die Automobilbranche. Sie überwachen und steuern Systeme vom Elektroantrieb bis hin zu Sensoren.

(dpa)