Heckmeier übernimmt Anfang Mai Chefposten bei Siltronic

Der Chefwechsel beim Chipzulieferer Siltronic wird Anfang Mai vollzogen.

Michael Heckmeier übernehme nach der Hauptversammlung am 6. Mai den Chefposten, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Er sei zunächst für drei Jahre bestellt. Christoph von Plotho verabschiede sich nach über zwölf Jahren an der Spitze des Unternehmens in den Ruhestand. Der bisherige Merck-Manager als Nachfolger war bereits bekannt. Siltronic gehört zu den führenden Herstellern von Siliziumscheiben (Wafer) für Halbleiter und Chips.

Der promovierte Physiker Heckmeier arbeitete laut früheren Angaben fast 25 Jahre für den Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA. Nach diversen beruflichen Stationen führt er seit 2017 als Executive Vice President das Geschäft der Darmstädter mit Display-Lösungen, das wegen asiatischer Konkurrenz allerdings ins Trudeln geraten ist.

(dpa)