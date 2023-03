Siemens-Energy-Aktie nach Kapitalerhöhung im Aufwind

Die Börse hat die Kapitalerhöhung von Siemens Energy positiv aufgenommen.

Am Donnerstagvormittag lagen die Aktien des Münchner Energietechnikkonzerns deutlich im Plus und gehörten zu den größten Gewinnern im Dax. Allerdings hatte das Papier in den Vortagen deutlich nachgegeben.

Die am Mittwochabend vollzogene Kapitalerhöhung um 10 Prozent beziehungsweise 72,7 Millionen neue Aktien war erwartet worden. Sie dient der teilweisen Finanzierung der von Siemens Energy übernommenen weiteren Anteile an der Windkrafttochter Siemens Gamesa und hat - vor Abzug von Kosten und Provisionen - 1,26 Milliarden Euro eingebracht.

Der Anteil des Großaktionärs Siemens, der Energy vor zweieinhalb Jahren an die Börse brachte, sinkt wegen der Verwässerung durch die Kapitalerhöhung rechnerisch von 35 auf 32 Prozent, wie der Konzern auf Nachfrage mitteilte. Vom Siemens-Pensionsfonds gehaltene Anteile sind dabei nicht berücksichtigt. Das Unternehmen will den Anteil an seiner ehemaligen Sparte auf Dauer weiter verringern. Neue Großaktionäre entstanden durch die Kapitalerhöhung nicht.

(dpa)