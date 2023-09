Industrie

Valeo schließt E-Motoren-Werk in Bad Neustadt

Der Autozulieferer Valeo will sein Elektromotorenwerk in Bad Neustadt in Unterfranken schließen.

Das Unternehmen begründet das mit einem Auftragseinbruch. Der Bedarf der Kunden für dieses und nächstes Jahr sei unerwartet stark zurückgegangen, sagte ein Konzernsprecher am Freitag. Die restliche Fertigung werde im Juli 2024 nach Polen verlagert. Der bayerische IG-Metall-Chef Horst Ott kündigte Widerstand an. Valeo beschäftigt in Bad Neustadt derzeit rund 550 Mitarbeiter. Die dortige Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit 200 Mitarbeitern bleibe erhalten, sagte der Konzernsprecher. Die Betriebsratsvorsitzende Jessica Reichert sagte nach einer Betriebsversammlung am Nachmittag: "Jedem ist die Bestürzung anzusehen. Diese Nachricht ist ein Schock für uns." Valeo ist einer der weltweit größten Autozulieferer mit 110.000 Mitarbeitern und 20 Milliarden Euro Umsatz im vergangenen Jahr. Deutsche Kunden stehen für 31 Prozent des Konzernumsatzes. Laut IG Metall werden in Bad Neustadt Elektromotoren unter anderem für Daimler und Volvo entwickelt und gebaut. IG-Metall-Bezirksleiter Ott sagte: "Das Unternehmen will das Zukunftsprodukt Elektromotor an einen billigeren Standort verlagern. Das wäre ein herber Rückschlag für die Transformation der bayerischen Autoindustrie und ein schwerer Schlag für die Industriestruktur der Rhön." Der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Thomas Höhn sagte: "Wir werden die Entscheidung des Unternehmens nicht kampflos hinnehmen. Wir sind bereits in Abstimmung mit dem Landratsamt und dem Rathaus, wie es weitergeht." Valeo Bad Neustadt (dpa)

