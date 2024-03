Auswandern

23.03.2024

"Es wäre schlimm, wenn ich diese schönen Jahre nicht erlebt hätte"

Plus Roland Golsner arbeitete als Pflegekraft und Influencer im Allgäu. Jetzt ist er mit seinem Freund nach Schweden ausgewandert. Über eine Reise nach Schweden und zu sich selbst.

Von Manuel Andre

Dass der Traum vom Auswandern nach nur etwa 300 Kilometern an einer Autobahnraststätte durch einen rauchenden Motor unterbrochen wird, führt Roland Golsner zu einer Aktion, die er eigentlich nie machen wollte: Der 24-Jährige bittet auf seinem Social-Media-Account um Geld, genauer gesagt um 2500 Euro, ungefähr die Hälfte der Werkstattrechnung. Auf einer Spendenplattform schreibt er: "In diesem Auto ist alles, was wir noch besitzen" und "Die Rechnung ist leider höher als erwartet & konnte in unsere Berechnungen nicht einkalkuliert werden".

Eigentlich habe Golsner, der zuletzt noch in Kaufbeuren wohnte, mit vielen negativen Nachrichten gerechnet, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion, schließlich hat er sich in Schweden gerade ein Haus leisten können. Doch die Reaktionen fallen anders aus als erwartet: Nach nur wenigen Stunden ist das Spendenziel erreicht. Dazu schicken einige Fans aufmunternde Worte. "Ich hoffe, dass eure Reise bald weitergehen kann. Ihr habt es verdient", schreibt eine Nutzerin. Ein paar Tage später sind Golsner und sein Freund Lukas Fischer in Schweden angekommen. Dort möchten sie sich ein neues Leben aufbauen.

