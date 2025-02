Influencerin Louisa Dellert kritisiert Söder scharf für Aussage über Wählerinnen

Markus Söder bekommt für eine Aussage in einem Interview mit unserer Redaktion heftigen Gegenwind. Bayerns Ministerpräsident sollte vor rund zwei Wochen auf die folgende Frage antworten: Worauf muss ein Politiker achten, damit ihm auch Frauen ihre Stimme geben? Der CSU-Chef begann seine Antwort mit der Aussage: „Ich glaube, bei dieser Wahl ist es kein Beauty-Contest.“ Nicht nur hierfür, sondern auch den restlichen Teil seiner Antwort, wird er nun heftig kritisiert. Politik-Influencerin und Autorin Louisa Dellert reagierte jetzt mit einem Video auf Söders Äußerung.

Dellert kritisiert Söder für Aussage über Wählerinnen

Der bayerische Ministerpräsident, kritisiert Dellert, hätte die Frage mit „wichtigen Themen füllen“ können. Stattdessen folge nach der ersten Aussage „gar keine Antwort mehr“, so die Influencerin in dem Video, das sie mit ihren fast 590.000 Followerinnen und Followern auf Instagram und knapp 120.000 auf Tiktok teilte.

Söder hatte seine Antwort mit einer Kritik an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck fortgesetzt. Darin äußerte der CSU-Chef Zweifel daran, dass der Grünen-Kanzlerkandidat empathisch sei. Schließlich beendete Söder seine Aussage mit den Worten: „In dem Fall steht Kompetenz an erster Stelle und die liegt, so hoffen wir es jedenfalls, bei der Union. Bei Robert Habeck in der Wirtschaft jedenfalls nicht.“ Dellert kritisiert: „Es geht null Prozent um Frauenthemen, sondern einfach nur darum, einmal kurz ausgesprochen zu haben, wie bescheiden er die Politik von Robert Habeck findet.“

Dellert über Söder: „Genau diese Kompetenz habe ich in der Antwort vermisst“

Besonders die Beauty-Contest-Aussage Söders sorgt für Unmut bei der 35-Jährigen, die sich ursprünglich als Fitness-Influencerin einen Namen gemacht hatte, sich aber seit einigen Jahren mit Erklärvideos, Interviews und weiteren Formaten Themen wie Politik und Feminismus widmet. Politiker seien auf derartige Interviews vorbereitet, sagt Dellert, „und das Erste, was Markus Söder einfällt, wenn er gefragt wird, was er glaubt, was Frauen vielleicht wichtig ist, damit sie ihn wählen, ist, mit etwas wie dem Beauty-Contest zu kommen.“

Bei der Aussage Söders schwinge mit, „dass Frauen Aussehen vielleicht wichtiger sein könnte als die Kompetenz“, kritisiert Dellert. „Aber genau diese Kompetenz habe ich in der Antwort vermisst.“ Schließlich zählt sie einige Themenfelder auf, mit denen Politiker aus ihrer Sicht bei Wählerinnen punkten könnten, darunter den Ausbau der Kinderbetreuung, mehr Mittel für Frauenhäuser bereitzustellen, Schwangerschaftsabbrüche aus dem Strafgesetzbuch zu streichen, mehr Forschung zu frauenspezifischen Krankheiten auf den Weg zu bringen oder das Strafrechts zu verschärfen, wenn es um frauenfeindliche Aussagen im Internet oder sexualisierte Gewalt gehe.

Söder-Aussage wird von vielen Usern kritisch gesehen

Bereits unter dem Originalvideo des Interviews unserer Redaktion auf Tiktok hatte es in den Kommentaren viel Kritik an der Aussage Söders gegeben. Unter den Kommentaren, die am meisten Zuspruch bekamen, waren Äußerungen wie „Suggeriert hier Herr Söder, dass Frauen ihre Wahlentscheidung nach dem Aussehen der Politiker treffen?“, oder „Absolut bezeichnend, dass der erste Gedanke von Söder ist, dass Frauen klischeemäßig natürlich nach dem Aussehen bei Politikern gehen.“

Das Video von Dellert sammelte auf Instagram bis Dienstagnachmittag fast 900.000 Aufrufe, bei Tiktok waren es bislang rund 110.000.