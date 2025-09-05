Diese Allgäuer Landwirtin zeigt 300.000 Followern ihr Leben auf dem Land

Mehr als 300.000 Follower hat Sabrina Immler auf Instagram. Dort teilt die 24-Jährige aus dem westlichen Allgäu vor allem Fotos von ihrem Leben auf dem Land. Im Interview spricht sie unter anderem darüber, wie sie zur Influencerin geworden ist, welche Ziele sie mit ihrem Profil verfolgt und warum sie aktuell in einem Musikvideo der Band „Allgäu-Feager“ aus Maierhöfen zu sehen ist.
Interview
