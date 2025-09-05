Icon Menü
Landwirtin und Influencerin: Sie zeigt auf Instagram das Leben einer Bäuerin

Interview

Diese Allgäuer Landwirtin zeigt 300.000 Followern ihr Leben auf dem Land

Ursprünglich wollte Sabrina Immler ihre Fotos auf Instagram nur mit Freunden teilen. Dass sie schnell ein großes Publikum begeistert, hat sie selbst überrascht.
Von Simon Nill
    Ziegen, Kühe und Landwirtschaft – auf ihrem Instagram-Profil teilt Sabrina Immler ihr Leben auf dem Land.
    Ziegen, Kühe und Landwirtschaft – auf ihrem Instagram-Profil teilt Sabrina Immler ihr Leben auf dem Land. Foto: Sabrina Immler

    Mehr als 300.000 Follower hat Sabrina Immler auf Instagram. Dort teilt die 24-Jährige aus dem westlichen Allgäu vor allem Fotos von ihrem Leben auf dem Land. Im Interview spricht sie unter anderem darüber, wie sie zur Influencerin geworden ist, welche Ziele sie mit ihrem Profil verfolgt und warum sie aktuell in einem Musikvideo der Band „Allgäu-Feager“ aus Maierhöfen zu sehen ist.

