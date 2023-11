Verkehr

So gefährlich ist die Arbeit auf der Baustelle an einer Schnellstraße

Ein Arbeiter säubert den Mittelstreifen auf der Baustelle an der B2 bei Donauwörth, während Autos nah an ihm vorbeifahren.

Plus Viele Autofahrer sind von Baustellen genervt. Wenn sie rasen, drängeln oder nicht aufpassen, kann das für die Arbeiter zur Gefahr werden. Doch noch mehr Schutz wollen sie gar nicht.

Von Christof Paulus

Im Winter wird es ruhiger auf den Baustellen. Regen, Wind und Eis machen die Arbeit schwerer, für viele Arbeiterinnen und Arbeiter endet deshalb mit dem Herbst die manchmal gefährliche Hauptsaison auf dem Bau.

So auch auf der Bundesstraße B2 zwischen Augsburg und Donauwörth: Dort standen Arbeiten an der Brücke über die B16 an, bei der Gelegenheit ließ das Straßenbauamt noch einige weitere Details vornehmen. Die östliche Fahrbahn, auf der sonst täglich mehrere Tausend Fahrzeuge Richtung Donauwörth fahren, wurde deshalb gesperrt, der Verkehr auf die Gegenfahrbahn umgeleitet.

