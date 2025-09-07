Icon Menü
Ingolstadt: Alkoholisierter Mann attackiert Ehefrau und Polizeibeamte

Ingolstadt

Alkoholisierter Mann attackiert Ehefrau und Polizeibeamte

Nächtlicher Einsatz der Polizei in Ingolstadt: Ein 54-Jähriger wird in Gewahrsam genommen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die verletzten Beamten hätten ihren Dienst fortgesetzt. (Symbolbild)
    Die verletzten Beamten hätten ihren Dienst fortgesetzt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein 54-Jähriger soll in Oberbayern zuerst seine Ehefrau körperlich angegriffen und danach Polizeibeamte attackiert haben. In der Nacht zum Sonntag wurden in Ingolstadt zwei Beamte leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie hätten ihren Dienst fortsetzen können.

    Zum Einsatz kam es, nachdem der alkoholisierte Mann seine Ehefrau körperlich angegriffen haben soll. Als die Streife einschritt, wurde der 54-Jährige laut Polizei aggressiv. Er habe die Beamten verbal und körperlich attackiert.

    Der Mann wurde den Angaben zufolge in Gewahrsam genommen. Gegen ihn werde wegen Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

