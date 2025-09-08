Flohmarkt in Ingolstadt: Die besten Adressen für Ihre Schatzsuche

In Ingolstadt werden wöchentlich Antiquitäten, Vintage-Klamotten und verborgene Schätze aus den Tiefen des Kellers verkauft, worauf Schnäppchenjäger und -jägerinnen auf Entdeckungstour sich besonders freuen können. Wer Dinge aus dem Haushalt zu Geld machen, oder sich vom Trubel der verschiedenen Stände inspirieren lassen will, kann das hier jeden Sonntag tun. Wir haben mithilfe der Veranstalter eine Liste der Orte und Termine zusammengestellt.
Wo und wann finden in Ingolstadt Flohmärkte statt?
Dreyer
- Jeder erste Sonntag
- Manchinger Straße 125
- 5 - 13 Uhr
Marlenes Flohmarkt
- Jeder zweite Sonntag
- Richard-Wagner-Straße 40 beim Kaufland
- 6 - 14 Uhr
- Kontakt: 0174/6296855 oder 0160/4130397
Kaufland
- Jeder dritte Sonntag
- Münchener Straße 146
- Überdachte Fläche
- 6 - 14 Uhr
- Kontakt: 0162/9443530 oder 0176/63625963
Flohmarkt Adler
- Jeder vierte Sonntag
- Ferdinand-Braun-Straße 4 im Gewerbegebiet Süd
- 6 - 15 Uhr
- Kontakt: 0162/9212375
HKS Flohmarkt
- Jeder vierte Sonntag
- Volksfestplatz in der Dreizehnerstraße
- 6 - 15 Uhr
- Kontakt: 0160/96463390
Verkäufer und Verkäuferinnen müssen sich nicht bei der Stadt anmelden, sondern nur mit den privaten Veranstaltern in Absprache treten. Falls wir einen Flohmarkt nicht in diese Liste eingetragen haben, melden Sie sich gerne bei uns und wir ergänzen sie.
Wer sich an einem Flohmarktbesuch in Neuburg erfreuen möchte, findet alle zugehörigen Informationen hier.
