Flohmarkt in Ingolstadt: Die besten Adressen für Ihre Schatzsuche

In Ingolstadt werden wöchentlich Antiquitäten, Vintage-Klamotten und verborgene Schätze aus den Tiefen des Kellers verkauft, worauf Schnäppchenjäger und -jägerinnen auf Entdeckungstour sich besonders freuen können. Wer Dinge aus dem Haushalt zu Geld machen, oder sich vom Trubel der verschiedenen Stände inspirieren lassen will, kann das hier jeden Sonntag tun. Wir haben mithilfe der Veranstalter eine Liste der Orte und Termine zusammengestellt.

Wo und wann finden in Ingolstadt Flohmärkte statt?

Dreyer

Jeder erste Sonntag

Manchinger Straße 125

5 - 13 Uhr

Marlenes Flohmarkt

Jeder zweite Sonntag

Richard-Wagner-Straße 40 beim Kaufland

6 - 14 Uhr

Kontakt: 0174/6296855 oder 0160/4130397

Kaufland

Jeder dritte Sonntag

Münchener Straße 146

Überdachte Fläche

6 - 14 Uhr

Kontakt: 0162/9443530 oder 0176/63625963

Flohmarkt Adler

Jeder vierte Sonntag

Ferdinand-Braun-Straße 4 im Gewerbegebiet Süd

6 - 15 Uhr

Kontakt: 0162/9212375

HKS Flohmarkt

Jeder vierte Sonntag

Volksfestplatz in der Dreizehnerstraße

6 - 15 Uhr

Kontakt: 0160/96463390

Verkäufer und Verkäuferinnen müssen sich nicht bei der Stadt anmelden, sondern nur mit den privaten Veranstaltern in Absprache treten. Falls wir einen Flohmarkt nicht in diese Liste eingetragen haben, melden Sie sich gerne bei uns und wir ergänzen sie.

Wer sich an einem Flohmarktbesuch in Neuburg erfreuen möchte, findet alle zugehörigen Informationen hier.