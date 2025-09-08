Icon Menü
Ingolstadt: Flohmarkt jeden Sonntag, eine Übersicht

Ingolstadt

Flohmarkt in Ingolstadt: Die besten Adressen für Ihre Schatzsuche

Ein Schatz will gesucht werden – deshalb finden sich Käufer und Händler in Ingolstadt jeden Sonntag auf dem Flohmarkt zusammen. Hier eine Übersicht.
Von Michael Rauch
    • |
    • |
    • |
    Auf Ingolstädter Flohmärkten kann man jeden Sonntag einzigartige Entdeckungen machen, oder seine eigenen Einzelstücke verkaufen. (Symbolbild)
    Auf Ingolstädter Flohmärkten kann man jeden Sonntag einzigartige Entdeckungen machen, oder seine eigenen Einzelstücke verkaufen. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska, dpa

    In Ingolstadt werden wöchentlich Antiquitäten, Vintage-Klamotten und verborgene Schätze aus den Tiefen des Kellers verkauft, worauf Schnäppchenjäger und -jägerinnen auf Entdeckungstour sich besonders freuen können. Wer Dinge aus dem Haushalt zu Geld machen, oder sich vom Trubel der verschiedenen Stände inspirieren lassen will, kann das hier jeden Sonntag tun. Wir haben mithilfe der Veranstalter eine Liste der Orte und Termine zusammengestellt.

    Wo und wann finden in Ingolstadt Flohmärkte statt?

    Dreyer

    • Jeder erste Sonntag
    • Manchinger Straße 125
    • 5 - 13 Uhr

    Marlenes Flohmarkt

    • Jeder zweite Sonntag
    • Richard-Wagner-Straße 40 beim Kaufland
    • 6 - 14 Uhr
    • Kontakt: 0174/6296855 oder 0160/4130397

    Kaufland

    • Jeder dritte Sonntag
    • Münchener Straße 146
    • Überdachte Fläche
    • 6 - 14 Uhr
    • Kontakt: 0162/9443530 oder 0176/63625963

    Flohmarkt Adler

    • Jeder vierte Sonntag
    • Ferdinand-Braun-Straße 4 im Gewerbegebiet Süd
    • 6 - 15 Uhr
    • Kontakt: 0162/9212375

    HKS Flohmarkt

    • Jeder vierte Sonntag
    • Volksfestplatz in der Dreizehnerstraße
    • 6 - 15 Uhr
    • Kontakt: 0160/96463390

    Verkäufer und Verkäuferinnen müssen sich nicht bei der Stadt anmelden, sondern nur mit den privaten Veranstaltern in Absprache treten. Falls wir einen Flohmarkt nicht in diese Liste eingetragen haben, melden Sie sich gerne bei uns und wir ergänzen sie.

    Wer sich an einem Flohmarktbesuch in Neuburg erfreuen möchte, findet alle zugehörigen Informationen hier.

