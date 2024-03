Frau stiehlt mit Kind zahlreiche Tonie-Figuren - U-Haft

Eine Frau hat im Rucksack ihres Kindes zahlreiche Tonie-Figuren aus einem Ingolstädter Verbrauchermarkt gestohlen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beobachtete ein Ladendetektiv am Samstag, wie die 29-Jährige die elektronischen Hörspielfiguren im Wert von rund 1000 Euro in den Rucksack des elf Jahre alten Kindes packte und es dann an der Kasse vorbei aus dem Geschäft schickte.

Die Polizei habe im Auto der Frau aus Baden-Württemberg weitere Tonies und Zubehör im Wert von etwa 3500 Euro gefunden. Später hätten die Ermittler Hinweise gefunden, dass die Frau die Figuren gewerbsmäßig im Internet verkauft. Die 29-Jährige sitzt den Angaben zufolge in Untersuchungshaft. Das Kind sei in die Obhut des Vaters gegeben worden.

(dpa)