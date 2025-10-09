Icon Menü
Ingolstadt: Kontrolle eskaliert: Schwarzfahrer greifen Kontrolleure an

Ingolstadt

Kontrolle eskaliert: Schwarzfahrer greifen Kontrolleure an

Würgegriff und Schläge mit Handtaschen: Sechs Fahrgäste werden ohne Fahrschein erwischt. Als die Kontrolleure ihre Personalien aufnehmen wollen, eskaliert die Situation.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    In Oberbayern sollen mehrere Schwarzfahrer mit Handtaschen und Würgegriff Fahrkartenkontrolleure angegriffen haben. Die Kontrolleure hatten am Mittwochabend sechs Fahrgäste in einem Ingolstädter Linienbus ohne Fahrschein erwischt, wie die Polizei mitteilte. Als die Kontrolleure am Hauptbahnhof die Personalien der Schwarzfahrer erheben wollten, eskalierte die Lage.

    Drei Frauen sollen mit ihren Handtaschen auf die Kontrolleure eingeschlagen haben. Ein 18-Jähriger habe zudem einen Kontrolleur gewürgt. Ein Beamter der Bundespolizei sei dazwischengegangen, hieß es. Gegen die sechs Schwarzfahrer wird nun wegen Leistungserschleichung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

