Kontrolle eskaliert: Schwarzfahrer greifen Kontrolleure an

In Oberbayern sollen mehrere Schwarzfahrer mit Handtaschen und Würgegriff Fahrkartenkontrolleure angegriffen haben. Die Kontrolleure hatten am Mittwochabend sechs Fahrgäste in einem Ingolstädter Linienbus ohne Fahrschein erwischt, wie die Polizei mitteilte. Als die Kontrolleure am Hauptbahnhof die Personalien der Schwarzfahrer erheben wollten, eskalierte die Lage.

Drei Frauen sollen mit ihren Handtaschen auf die Kontrolleure eingeschlagen haben. Ein 18-Jähriger habe zudem einen Kontrolleur gewürgt. Ein Beamter der Bundespolizei sei dazwischengegangen, hieß es. Gegen die sechs Schwarzfahrer wird nun wegen Leistungserschleichung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.