Ingolstadt

vor 40 Min.

Rangierlok geht in Bahn-Werkstatt in Flammen auf

In einer Werkstatt der Deutschen Bahn in Ingolstadt ist eine Rangierlok in Brand geraten.

In einer Werkstatt der Deutschen Bahn in Ingolstadt ist eine Rangierlok in Brand geraten. Mitarbeiter alarmierten die Feuerwehr und versuchten noch, den Brand selbst zu löschen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Feuerwehr rückte aus. Verletzt wurde bei dem Feuer am Dienstag niemand. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Ursache aus. (dpa)

