Siebenjähriges Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Oberbayern ist ein sieben Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden.

Die Schülerin war am Mittwoch in Ingolstadt aus einem Bus ausgestiegen. Als sie anschließend hinter dem Bus die Straße überqueren wollte, übersah nach Angaben der Polizei eine 60 Jahre alte Autofahrerin das Mädchen und erfasste es mit dem Wagen. Die Siebenjährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

(dpa)