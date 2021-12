Inklusion

vor 46 Min.

Freiheit durch Assistenz: Wie Julian Schorr trotz schwerer Behinderung alleine lebt

Plus Duschen, Zähneputzen, Kochen – vieles können Personen mit schweren Behinderungen nicht selbst. Um trotzdem allein leben zu können, ersetzen persönliche Assistenten ihre Arme und Beine.

Von Marlene Weyerer

Freiheit. Damit verbindet der eine den Blick übers weite Meer. Für den anderen ist es das Gefühl, mit einem Fallschirm auf dem Rücken aus dem Flugzeug zu springen. Freiheit kann das Abschlusszeugnis bedeuten, die erste Reise allein oder die erste eigene Wohnung. Für den 31-jährigen Julian Schorr ist Freiheit, dass er ins Bett gehen kann, wann er will. Dass er duschen kann, so oft er will. Essen kann, was er möchte. Freiheit ist für ihn, ein normales Leben zu führen. Mit allen Höhen und Tiefen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen